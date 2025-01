Homem acusado de agredir e ameaçar mulher é preso em Brazlândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (DP) de Brazlândia, prendeu preventivamente, na manhã desta quarta-feira (15/1), um homem suspeito de violência doméstica. A prisão ocorreu na Vila São José, onde também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, o caso ocorreu em 6 de janeiro, quando a vítima foi agredida e ameaçada em via pública. O suspeito, que é amigo do ex-companheiro da mulher, utilizou uma faca para simular golpes em direção à vítima, além de enviar áudios prometendo tirar a vida dela, em retaliação ao registro de uma ocorrência policial.



O homem, que já tem antecedentes criminais por estupro, roubo e tráfico de drogas, teve a faca usada na ameaça apreendida durante a ação policial.



Os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram expedidos pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia. O suspeito permanece à disposição da justiça.



* Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira