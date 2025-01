Torcedor de organizada do Brasiliense é preso por ameaçar e roubar rival

A prisão preventiva foi decretada pelo juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia após a coleta de elementos que confirmaram a participação do autor no assalto - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um integrante da torcida organizada Facção Brasiliense foi preso em uma operação conjunta entre a Polícia Civil (PCDF) e a Polícia Militar (PMDF) por ameaçar e assaltar o membro de uma torcida rival. A prisão ocorreu na noite dessa quarta-feira (15/1). O crime foi em 24 de fevereiro de 2024.

Segundo as investigações da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), o autor e um comparsa passavam pela orla do lago de Brazlândia, quando abordaram a vítima e a ameaçaram de morte. Com um pedaço de pau em mãos, o torcedor exigiu que o rival entregasse as roupas e o boné do time.

A vítima conseguiu correr até o carro, mas foi alcançado pelo torcedor, que roubou o boné e fugiu. Segundo a polícia, a motivação do crime está ligada a rivalidade entre torcidas organizadas. O torcedor preso acumula passagens pela polícia, incluindo crimes de furto, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

A prisão preventiva foi decretada pelo juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia após a coleta de elementos que confirmaram a participação do autor no assalto. Ele foi detido em Águas Lindas.