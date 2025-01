Acidente no Buraco do Tatu deixa duas pessoas feridas nesta quinta

Reinauguração do Buraco do Tatu — o marco zero de Brasília — contou com a presença do Governador Ibaneis Rocha - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um acidente de trânsito foi registrado na altura do Buraco do Tatu, próximo à rodoviária do Plano Piloto, na madrugada desta quinta-feira (16/01). Por volta das 1h05 da manhã, um veículo de passeio de cor prata colidiu contra blocos de concreto, deixando duas pessoas feridas.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e socorreu o motorista do automóvel, que havia sofrido alguns ferimentos no rosto. O condutor foi encaminhado, consciente e estável, ao Hospital de Base.

Uma passageira, que também estava presente no veículo, precisou ser transportada por uma ambulância particular da UTI Vida. Até o momento, não há informações sobre o atual estado de saúde dela. O local foi isolado e ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). As causas do acidente ainda não foram divulgadas.