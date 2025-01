Alta da gasolina está relacionada à entressafra do etanol

O reajuste de 4,7% na gasolina pode ser explicado pela elevação dos preços do etanol e do etanol anidro junto às distribuidoras que, por sua vez, adquirem esses produtos com as usinas. Segundo Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis-DF, em todo o território nacional, o preço do etanol vem elevando-se semanalmente — o aumento do custo chega a R$ 0,50 nos últimos três meses.

"Como nós sabemos que a gasolina é composta de um terço de etanol, chega um momento que vai ter que repassar esse custo da elevação dos preços às bombas", explica Paulo, ao Correio.

Ainda segundo o presidente do Sindicombustíveis-DF, o reajuste se deve à entressafra do etanol, período que ocorre entre o fim da safra e o início da próxima, quando as usinas realizam manutenções e treinamentos. "Isso tem provocado, entre oferta e demanda, o aumento do custo do etanol das usinas, que é repassado pelas distribuidoras aos revendedores", diz.

Aumento previsto para fevereiro

Os consumidores devem se preparar, pois os preços do litro da gasolina e do diesel vão subir ainda mais, com o aumento de R$ 0,10 e R$ 0,06, respectivamente, a partir de 1º fevereiro, por causa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

"É uma decisão discricionária dos governadores, que aconteceu na última reunião do Confaz em outubro do ano passado, e que nesse caso não depende de estoque", cita Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis-DF.

Os combustíveis amanheceram mais caros no Distrito Federal nesta semana. Em alguns postos, como no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), o preço da gasolina chegou a R$ 6,59 por litro. Já o etanol era vendido a R$ 4,69 e o diesel, a R$ 5,99.