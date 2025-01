Homem suspeito de furtos em série cometidos em dezembro no Guará é preso

Na noite de quarta-feira (15/1), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de cometer uma série de furtos na QE 19 do Guará entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

Câmeras de segurança de comércios da região, que mostraram o suspeito em ação em pelo menos cinco arrombamentos, foram usadas pelas equipes do 4º Batalhão para localizarem o homem. Com ele, foram encontrados alguns dos objetos furtados.

O suspeito foi conduzido à 4ª Delegacia de Polícia, onde havia diversos registros de furtos relacionados a ele, inclusive com imagens que confirmavam sua identidade. Ele é ex-presidiário do sistema prisional do estado de Goiás.