Saiba quem são as mulheres baleadas por delegado em condomínio

As três mulheres baleadas pelo delegado da Polícia Civil Mikhail Rocha e Menezes são Andréa Rodrigues Machado E Menezes, 40 anos, mulher dele; Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45 anos, a empregada doméstica que trabalhava na residência do casal; e Priscila Pessoa, chefe da enfermagem do Hospital Brasília. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (16/1). Após atingir as duas mulheres, no condomínio, o delegado baleou Priscila Pessoa Rodrigues, 45 anos, enfermeira-chefe do Hospital Brasília, localizado no Lago Sul.

O Correio apurou que Andrea Rodrigues Machado e Menezes é servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Priscila Pessoa Rodrigues, 45 anos, é supervisora da equipe de enfermagem do Hospital Brasília Lago Sul. Oscelina trabalha como secretária do lar na residência do casal.

Não há informações sobre o estado de saúde de Andrea e Oscelina. No entanto, sabe-se que Priscila passa por procedimento de toracostomia com drenagem pleural, procedimento cirúrgico que consiste na inserção de um dreno na cavidade pleural para remover ar ou líquido acumulado. A cirurgia deve terminar às 14h30.