Câmera mostra delegado saindo de condomínio após atirar nas vítimas

Câmeras de segurança do condomínio Santa Mônica, localizado no Setor Habitacional Tororó, flagraram o momento em que o delegado Mikhail Rocha e Menezes da 30ª Delegacia de Polícia (DP) de São Sebastião, 46 anos, deixou o residencial após atirar em na mulher, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40 anos, e Oscelina Moura Neves de Oliveira, empregada doméstica que trabalhava na residência da família.

Após deixar o local, às 9h09, ele seguiu para o Hospital de Brasília, no Lago Sul, com o filho do casal, de 7 anos, e o cachorro da família, onde atingiu Priscila Pessoa, chefe da enfermagem do hospital. Não há informações sobre o estado de saúde de Andrea e Oscelina. No entanto, o Correio apurou que a profissional de saúde está em estado grave, e passa por cirurgia neste momento.

Veja o vídeo