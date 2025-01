Empregada doméstica perde rim e parte do estômago após ser baleada por delegado

A empregada doméstica Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45 anos, uma das vítimas do delegado Mikhail Rocha e Menezes, 46, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), perdeu um rim e parte do estômago. A mulher foi uma das três pessoas baleadas pelo policial na manhã desta quinta-feira (16/1). O caso aconteceu no Residencial Santa Mônica, no Setor Habitacional Tororó.

Oscelina estava na casa da família, onde trabalhava há cerca de quatro anos, quando foi atingida. Ela fazia faxinas no local semanalmente, sempre às quintas-feiras. Durante o ataque, ela foi alvejada no rim e no intestino. No momento, ela está entubada e em estado grave, segundo informações de familiares.

O marido de Oscelina, Davi Ribeiro Roque, estava visivelmente abalado ao falar sobre o estado da esposa. Ele contou que o casal de empregadores sempre aparentou tranquilidade e que nunca houve relatos de comportamento agressivo por parte do delegado. "Minha esposa nunca mencionou nada de errado na relação entre eles. Ele sempre pareceu tranquilo. Estamos em choque com o que aconteceu", disse Davi, entre lágrimas.

O delegado Mikhail Rocha e Menezes estava afastado das funções há cerca de 30 dias e, de acordo com testemunhas, supostamente, teria tido um surto. Ele também baleou a própria mulher, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40, e a enfermeira Priscilla Pessôa Rodrigues, 45. Andréa foi atingida por ao menos três tiros e está em estado grave no Hospital de Base.

Após os disparos, o delegado foi preso por uma equipe do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo) da Polícia Militar, em posse de duas armas de fogo. Ele foi levado à Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).