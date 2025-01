Baleada por delegado, empregada foi levada de helicóptero ao hospital

Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45 anos, atingida, na manhã desta quinta-feira (16/1), pelo delegado Mikhail Eocha e Menezes, que também atirou em sua companheira, teve de ser transportada de helicóptero ao Hospital de Base. O crime foi cometido no Condomínio Santa Mônica, localizado no Setor Habitacional Tororó, onde Oscelina trabalhava como empregada doméstica na residência do casal.

Marisa Souza, prima de Oscelina disse ao Correio que a família foi comunicada que ela foi atingida no abdômen. Ela segue internada no Hospital de Base em estado grave e passa por cirurgia para conter hemorragia, uma vez que a bala atravessou seu abdômen.

No momento do crime, o filho mais novo da empregada, que tem 14 anos, estava no trabalho da mãe e presenciou a cena. Ele não se feriu e foi levado para casa pelo pai, que chegou ao local assim que recebeu a notícia do crime.

O crime

A violência começou quando Mikhail atirou contra a mulher, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40, e contra Oscelina. Ambas foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital de Base, mas o estado de saúde das duas é considerado grave.

Após atingir as duas, o delegado seguiu para o Hospital Brasília, no Lago Sul, buscando atendimento para o filho, que teria sido atingido por estilhaços de arma de fogo. No pronto-socorro do local, o delegado efetuou um disparo de arma de fogo contra a enfermeira-chefe.

O delegado foi preso ainda na manhã desta quinta-feira (16/1), na QI 23 do Lago Sul. A criança, de 7 anos, irá prestar depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). No momento, ela está bem e segue sob os cuidados de familiares.