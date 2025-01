Vídeo mostra prisão de delegado que atirou em três mulheres; veja

Um vídeo gravou a ação da Polícia Militar (PMDF) na prisão do delegado da Polícia Civil (PCDF) Mikhail Rocha e Menezes, 46 anos, acusado de atirar contra a companheira, a empregada doméstica e uma enfermeira do Hospital Brasília do Lago Sul. As vítimas foram identificadas como Andréa Rodrigues Machado, 40, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45 e Priscila Pessoa, 45 (veja o vídeo abaixo).

O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (16/1). Depois de balear a mulher e a funcionária, no Condomínio Santa Mônica, no Jardim Botânico, Mikhael pegou o filho de 7 anos e o cachorro e seguiu até o Hospital Brasília. Lá, exigiu atendimento prioritário ao filho, que estava ferido pelos estilhaços dos tiros. A enfermeira Priscila informou que ele deveria preencher um cadastro prévio, momento em que o homem a baleou no pescoço e no ombro.

Policiais militares receberam as informações e montaram uma espécie de cerco para a captura do delegado. Na altura da QI 23 do Lago Sul, Mikhael foi abordado, conforme mostra o vídeo. Na filmagem, os PMs montaram uma barreira e deram ordens de parada.

O delegado estava em posse de duas armas de fogo: uma Glock 9 mm, da PCDF, e uma .40 Taurus. A PMDF levou o filho dele e o cachorro aos familiares. Eles passam bem. O servidor foi levado à Corregedoria da PCDF, onde foi registrada a ocorrência. A princípio, Mikhail vai responder por duas tentativas de homicídio e uma tentativa de feminicídio.