Sindicato de Hospitais repudia ataque de delegado a três mulheres em Brasília

O Sindicato Brasiliense de Hospitais, Clínicas e Laboratórios (SBH) manifestou repúdio ao ataque do delegado Mikhail Rocha e Menezes, que, nesta quinta-feira (16/1), baleou a esposa, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40; a empregada doméstica, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45; e a enfermeira Priscilla Pessôa Rodrigues, 45.

Na nota, o SBH classificou o episódio como "um atentado à dignidade humana" e destacou que a violência contra a mulher é "uma das formas mais cruéis de violação aos direitos fundamentais". O sindicato reforçou seu compromisso com a segurança e o respeito às mulheres, que frequentemente enfrentam a realidade da violência de gênero, e expressou solidariedade às vítimas e seus familiares.

“Esse episódio atinge não apenas as mulheres diretamente envolvidas, mas também a segurança de todos os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado do próximo”, afirmou o SBH, lamentando a agressão sofrida pela enfermeira durante o exercício de sua profissão.

O sindicato concluiu a nota reiterando a necessidade de uma sociedade mais justa e igualitária, na qual o respeito e a empatia prevaleçam sobre a violência e o ódio. O caso segue sob investigação pelas autoridades, e as vítimas permanecem hospitalizadas, algumas em estado grave.

O caso

Na manhã desta quinta-feira (16/1), o delegado Mikhail Rocha e Menezes, 46, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), disparou contra as três vítimas. O policial teria passado por um surto psicótico, que motivou o ato.

Primeiro, o policial atirou contra a esposa, e depois alvejou a empregada doméstica, que foi atingida pelas costas enquanto tentava fugir, no Condomínio Santa Mônica, no Jardim Botânico. Em seguida, ele pegou o filho e foi ao Hospital Brasília, onde teve um desentendimento com a equipe médica e atirou na enfermeira.

Andréa e Oscelina foram levadas, inicialmente, para o Hospital de Base (HBDF). Ambas seguem em estado grave. Priscila passou por cirurgia e segue internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Brasília.

Uma equipe do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo) localizou e prendeu o delegado, que estava em posse de duas armas de fogo. Ele foi conduzido à Corregedoria da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.