"Mais um caso de doença mental", diz Ibaneis sobre delegado da PCDF

Ibaneis lembrou do decreto assinado nesta semana, que criou a Subsecretaria de Saúde Mental. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se pronunciou sobre o caso do delegado da Polícia Civil (PCDF) Mikhail Rocha e Menezes, 46 anos, preso depois de atirar em três mulheres em um suposto surto.

Ao Correio, o chefe do Executivo local classificou o episódio como “mais um caso de doença mental” e ressaltou o que está sendo feito. “A polícia vai apurar e a Justiça, cuidar do crime. Além disso, estamos dando assistência às famílias”, garantiu.

Ibaneis Rocha também lembrou do decreto assinado durante a semana. “Criei a Subsecretaria de Saúde Mental e nomeei 20 psiquiatras, justamente para cuidar desses assuntos”, comentou.

Falas desconexas

Mikhail Rocha e Menezes deu entrada no Hospital de Base e está internado na ala psiquiátrica. Um vídeo mostra o delegado nas dependências do hospital sob escolta policial.

A reportagem apurou que a internação veio após Mikhail apresentar falas desconexas no Instituto de Medicina Legal (IML). Fontes policiais contaram que o delegado dizia não se lembrar de ter atirado nas mulheres. Até a manhã desta sexta-feira (17/1), ele seguia na ala psiquiátrica.

Dinâmica

A tragédia ocorreu na manhã desta quinta-feira. Mikhail tomava café na cozinha de casa, no Condomínio Santa Mônica, no Jardim Botânico, quando atirou contra a mulher, Andréa Rodrigues Machado, 40, e a empregada doméstica Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45.

O delegado deixou o condomínio e seguiu para o Hospital Brasília, no Lago Sul, buscando atendimento para o filho, que teria sido atingido por estilhaços de arma de fogo. No pronto-socorro do local, ele atirou contra a enfermeira-chefe Priscila Pessoa, de 45 anos.

Policiais militares receberam as informações e montaram uma espécie de cerco para a captura do delegado. Na altura da QI 23 do Lago Sul, Mikhael foi abordado. Os PMs montaram uma barreira e deram ordens de parada.