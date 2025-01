Pane em ar-condicionado pode ter causado incêndio que matou PM do DF

As investigações sobre a morte do sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Adriano Damásio Lopes, de 44 anos, indicam que o incêndio em um hotel na Pajuçara, em Maceió (AL) pode ter sido causado por uma pane no ar-condicionado. O policial morreu após inalar grande quantidade de fumaça durante o incêndio.

O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (17/1). O sargento ajudou no resgate das vítimas, mas ficou desacordado devido à inalação de fumaça, sofreu uma parada cardíaca e faleceu no Hospital Geral do Estado (HGE). Ele foi encontrado inconsciente no apartamento 603, localizado no sexto andar do hotel.

Ao Correio, a delegada Luci Mônica, chefe do 2º Distrito Policial e responsável pelo caso, afirmou que a principal linha de investigação aponta para uma pane no ar-condicionado de outro apartamento do hotel. “Os laudos poderão confirmar essa tese que temos. Semana que vem, nossa equipe também irá ouvir o representante do hotel, que está contribuindo com as investigações”, explicou.

“Nós já tomamos o depoimento de três pessoas, inclusive a esposa da vítima”, acrescentou. “Vamos juntar tudo aos autos, além da documentação técnica de avaliação do hotel. O apartamento que o sargento estava era do outro lado do apartamento onde o incêndio começou. Foi um ato de bravura do policial”, completou.

Segundo a delegada, o sargento estava acompanhado da esposa e da filha de 9 anos, e a família deixaria o local na manhã do dia do incêndio. “Ele e a esposa chegaram a salvar vidas, assim como um mensageiro do hotel também. Eles estavam para ir embora, inclusive com as malas prontas. É muito triste”, lamentou.

O caso

Adriano ingressou na Corporação em 1º de abril de 2003. Atualmente, o militar estava lotado no Batalhão de Policiamento de Trânsito, ao qual dedicou mais de 20 anos de sua vida. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Alagoas (PCAL), antes de morrer, o policial ajudou na evacuação de hóspedes, garantindo a segurança de várias pessoas.

Em nota de pesar, a PMDF lamentou a morte do policial. Confira o texto na íntegra:

"A PMDF manifesta, com profundo pesar, o falecimento do 2º Sargento Adriano Damásio Lopes, 44 anos, ocorrido no dia 16 de janeiro de 2025, em decorrência da inalação de fumaça durante um incêndio em um hotel na Pajuçara, em Maceió, Alagoas.

O 2º Sargento Adriano Lopes, em um ato de bravura e total abnegação, salvou vidas ao ajudar na evacuação de hóspedes e garantir a segurança de várias pessoas diante da emergência. Seu gesto heroico reflete o mais puro exemplo de coragem, dedicação e amor ao próximo, valores que sempre nortearam sua conduta como policial militar.

Após ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e receber atendimento pelo SAMU, o sgt Adriano Lopes foi encaminhado ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu à gravidade da exposição à fumaça.

A Polícia Militar do Distrito Federal se solidariza com a família, amigos e companheiros de farda neste momento de imensa dor e perda irreparável. Reafirmamos nossa gratidão e respeito ao legado deixado pelo Sargento Adriano Damásio Lopes, que será sempre lembrado como um exemplo de altruísmo e comprometimento com a vida e a segurança de todos".