Ciclista fica ferido após ser atropelado em Águas Claras

Um ciclista ficou ferido após ser atropelado por um carro na manhã desta sexta-feira (17/1), em Águas Claras. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o homem foi atendido e transportado pelo Samu, mas não há informações sobre o estado de saúde dele, nem o hospital para onde foi levado.

O condutor do veículo, um Chevrolet Onix, não se feriu. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada. O local ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran-DF).