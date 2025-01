Cinco homens são presos por esquema de adulteração de cerveja no DF

Dois homens foram presos no Riacho Fundo 2 e três em Vicente Pires - (crédito: PMDF)

Cinco homens foram detidos, na noite desta sexta-feira (17/1), após suposta participação em um esquema para falsificar cervejas, distribuídas em bares no DF. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi informada que o crime era praticado na Rua 10 de Vicente Pires.

O galpão onde atuavam os suspeitos recebia o material fabricado no Riacho Fundo 2 e fazia a troca das tampas e rótulos em cervejas de menor valor econômico, além de redistribuir os produtos para bares. No local também foram encontrados diversos tonéis de três metros de altura, nos quais,segundo a PMDF, eram fabricadas ou adulteradas as cervejas.

Dois homens foram presos no Riacho Fundo 2 e três em Vicente Pires. Eles foram conduzidos para a 27ª DP, onde foi registrado o flagrante.