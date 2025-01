Delegado deve ser indiciado por três tentativas de feminicídio, diz a polícia

O delegado Mikhail Rocha e Menezes, de 46 anos, responderá judicialmente por três tentativas de feminicídio, informou ao Correio uma fonte ligada à Polícia Civil. Ele atirou contra a esposa, uma empregada doméstica e uma enfermeira na manhã desta quinta-feira (17/01). Caso seja condenado, a pena pode chegar a 40 anos de reclusão.

Mikhail passou por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira , e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

O delegado deu entrada no Hospital de Base (IHBB) e está internado na ala psiquiátrica. Segundo apuração, ele foi levado à unidade na noite de quinta-feira (16/01), após apresentar falas desconexas no Instituto de Medicina Legal (IML). Fontes policiais informaram que Mikhail alegava não se lembrar de ter atirado nas mulheres. Até a manhã desta sexta-feira, ele permanecia internado sob supervisão médica.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que, após os procedimentos realizados na Corregedoria, o policial foi conduzido à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP). “Durante a triagem, ele foi avaliado por um médico da unidade, que recomendou o encaminhamento à ala psiquiátrica do HBB. O custodiado permanece sob supervisão médica com escolta policial”, declarou a corporação.

O crime

O crime aconteceu na manhã de quinta-feira (15/01). Mikhail tomava café na cozinha de casa, no Condomínio Santa Mônica, no Jardim Botânico, quando atirou contra a esposa, Andréa Rodrigues Machado, de 40 anos, e a empregada doméstica Oscelina Moura Neves de Oliveira, de 45. Após os disparos, o delegado se dirigiu ao Hospital Brasília, no Lago Sul, com o filho de 7 anos e um cachorro. Lá, atirou na enfermeira Priscila Pessoa, de 45 anos.

A Polícia Militar foi acionada e montou um cerco para capturá-lo. O delegado foi abordado na altura da QI 23, no Lago Sul, como mostra um vídeo gravado no momento da captura. Nas imagens, os policiais montam uma barreira e ordenam que o homem pare.

Mikhail estava com duas armas de fogo: uma Glock 9 mm, da PCDF, e uma Taurus .40. Após a abordagem, o filho e o cachorro foram entregues aos cuidados de familiares, ambos sem ferimentos. O delegado foi levado à Corregedoria da PCDF, onde a ocorrência foi registrada.

Até a última atualização desta reportagem, as três vítimas seguiam internadas em estado grave.