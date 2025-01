Ibaneis quer enviar PDOT à CLDF até junho e prevê revisão ainda em 2025

O envio do projeto já foi acertado com o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O governo do Distrito Federal espera concluir a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) até o fim de 2025. O texto será enviado à Câmara Legislativa (CLDF) em junho, conforme informou o governador Ibaneis Rocha (MDB) ao Correio.

À reportagem, o governador destacou a relevância da revisão da norma para o Palácio do Buriti, ressaltando que o projeto será um dos mais importantes encaminhados pelo governo à Câmara neste ano. "O texto será enviado em junho. É para dar tempo aos distritais analisarem e votarem até novembro", explicou.

"Determinei ao secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcelo Vaz, que convide os parlamentares para participarem desde o início da elaboração do projeto", completou. O envio do projeto já foi acertado com o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), que dará prioridade na proposta no segundo semestre da Casa Legislativa.

A revisão do PDOT é tratada como prioridade pelos distritais, uma vez que a última atualização ocorreu em 2009. Em junho do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) realizou a primeira audiência pública para revisar o projeto. Atualmente, o processo está na fase de apresentação das propostas pela comunidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O que é o PDOT

O PDOT é a lei que define onde estão e quais são as diretrizes e estratégias aplicadas às zonas urbanas e rurais do DF, as áreas ambientalmente sensíveis e quais locais podem ser destinados à moradia ou à indústria, por exemplo.

De acordo com a Seduh, antes do PDOT de 2009, o planejamento territorial do DF era baseado no Plano Diretor de 1997. O primeiro Plano Diretor foi elaborado em 1992, unificando as diretrizes estabelecidas anteriormente pelos planos de 1986, 1985 e 1977.