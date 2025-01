Homem é espancado até a morte após suposta tentativa de roubo em Samambaia

Um homem acabou morto na noite dessa sexta-feira (17/1), por volta das 22h, após, supostamente, tentar roubar uma mulher. O crime ocorreu em Samambaia Norte. O óbito foi declarado no local do crime, e a vítima não teve, até o momento, a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um evento acontecia na QR 619, quando uma mulher começou a gritar, no meio da rua, que havia um homem tentando roubá-la. Ainda conforme informações repassadas pela corporação, populares que estavam numa quadra de esportes, que fica localizada próxima ao local, ouviram os pedidos de ajuda e espancaram o sujeito até a morte. Até o fechamento desta matéria, os autores não haviam sido identificados.

O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) informou que chegou a ser acionado para prestar socorro, mas que não houve atuação, uma vez que, ao chegarem ao local, já havia uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem recebeu manobras cardiopulmonares, mas não houve êxito. A médica do Samu declarou o óbito no local.

A ocorrência ficou a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 26ª Delegacia de Polícia (DP), localizada na região onde o crime ocorreu.