PM apreende 34 tabletes de maconha e outras drogas em Ceilândia

Homem foi detido com 29 tabletes de maconha na QNN 3 - (crédito: PMDF/Divulgação)

Em duas ocorrências registradas na noite desta sexta-feira (17/1), policiais militares apreenderam 34 tabletes de maconha, além de porções de skunk, cocaína e crack em Ceilândia.

Por volta das 20h30, uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 30) prendeu um homem na QNR 3 por tráfico de drogas. O suspeito estava com cinco tabletes de maconha, pequenas porções embaladas em frascos, três balanças de precisão, R$ 300 em espécie e material para embalar os entorpecentes.

Equipe da PMDF apreendeu cinco tabletes de maconha com suspeito na QNR 3 (foto: PMDF/Divulgação)

Pouco tempo depois, outra equipe, desta vez do Pelotão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), localizou 29 tabletes de maconha, porções de skunk, cocaína, crack e uma balança de precisão em um lote da QNN 3. Os entorpecentes estavam com um homem que foi preso no local.

Ambos os suspeitos foram apresentados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) e autuados por tráfico de drogas. Os dois estão à disposição da Justiça.