Homem morre após colisão entre carro e mobilete na BR-070

Uma colisão entre um carro de passeio e uma mobilete resultou na morte de um homem de 62 anos na tarde deste sábado (18/1). O acidente aconteceu próximo ao viaduto da EPCL, na BR-070, por volta das 16h20. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados. Os bombeiros realizaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar. No entanto, após mais de 35 minutos de manobras e atendimento médico, o homem não recobrou os sinais vitais e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi declarado no local.

Assim que foi encontrado pelos bombeiros, o homem de 62 anos, identificado como R.G.S., encontrava-se deitado na via em parada cardiorrespiratória e com sinais de múltiplas fraturas nos membros inferiores. O condutor do carro, um Peugeot 2008 branco, um homem de 32 anos, identificado como F. V. L., também foi atendido pelo CBMDF, entretanto, não apresentava ferimentos.

Uma faixa da via precisou ser interditada para o atendimento. Após a desmobilização do CBMDF, a rodovia ficou aos cuidados da PMDF.