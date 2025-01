Policial héroi que morreu em incêndio é enterrado com honras militares

O policial militar do Distrito Federal que ganhou título de herói pela população alagoana e brasiliense na última semana foi velado e sepultado neste sábado (18/1), no Cemitério de Brazlândia, com honras militares. Mais de 200 pessoas compareceram à cerimônia fúnebre de despedida de Adriano Damásio Lopes, que morreu, aos 44 anos, na última quinta-feira (16/1), enquanto ajudava na evacuação das vítimas do incêndio no hotel onde estava hospedado, em Maceió. Presente no velório, a vice-governadora Celina Leão (PP) declarou que o militar deve ser lembrado como um herói e assegurou que o Governo do Distrito Federal (GDF) dará todo apoio à família.

Em entrevista à imprensa, Celina disse que o GDF está dando suporte à família desde que a notícia da morte do militar foi divulgada. “Todo o suporte foi dado para o traslado e aqui também, mas a gente faz questão de estar presente, porque nós queremos honrá-lo”, disse.

A vice-governadora Celina Leão participou do enterro do policial (foto: Marcelo Ferreira/ CB PRESS/ DA)

Em seu discurso, a vice-governadora fez questão de elogiar a Polícia Militar do DF (PMDF). “Adriano foi um herói e morreu como herói. Ele representa tudo o que a gente acha da nossa Polícia Militar. Uma polícia realmente capaz de saber o seu papel, independentemente de onde esteja. Ele estava de férias, com a família, é um depoimento muito forte. Então, nós viemos aqui hoje para prestar as últimas homenagens em nome do governo e do nosso governador também”, completou.

O Incêndio

O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (17/1). O sargento estava hospedado com a família em um hotel em Pajuçara, Maceió. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas (CBMAL), o incêndio começou no 6° andar do edifício, onde Adriano estava com a família.

O militar ajudou no resgate das vítimas, mas ficou desacordado devido à inalação de fumaça, sofreu uma parada cardíaca e faleceu no Hospital Geral do Estado (HGE). Ele foi encontrado inconsciente no apartamento 603, localizado no sexto andar do hotel.

Investigação

A Polícia Civil de Alagoas trabalha com algumas linhas de investigação para esclarecer o incidente. Entre as hipóteses, segundo os agentes alagoanos, a principal seria uma pane em um aparelho de ar-condicionado. O problema teria causado um curto-circuito e dado início às chamas. O policial morreu após inalar grande quantidade de fumaça.

Ao Correio, a delegada Luci Mônica Moura Ribeiro Rabelo, chefe do 2º Distrito Policial na capital de Alagoas e responsável pelo caso, informou que os laudos poderão confirmar essa tese. "Nós já tomamos o depoimento de três pessoas, inclusive, o da esposa da vítima", afirmou. "Vamos juntar tudo aos autos, além da documentação técnica de avaliação do hotel. Foi um ato de bravura do policial", acrescentou.

Segundo a delegada Luci, o sargento e os familiares passavam a última noite no edifício, que deixariam na manhã do dia do incêndio. "Ele e a esposa, que é brigadista, salvaram várias vidas. Estavam para ir embora, inclusive, com as malas prontas. É muito triste", lamentou a policial.