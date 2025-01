Baleada por delegado, empregada doméstica passará por nova cirurgia

Atingida por um tiro disparado pelo delegado Mikhail Rocha Menezes, 46 anos, a empregada doméstica Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45, segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base. Segundo informações obtidas pelo Correio, ela passou por uma cirurgia assim que chegou ao hospital, na quinta-feira, e deve passar por outra nesta semana, para reconstrução do estômago.

A mulher foi atingida no abdômen e perdeu o rim direito. Ela ainda se recupera da primeira cirurgia. Além do rim, o disparo atingiu o estômago e o intestino grosso. No dia do crime, o filho mais novo de Oscelina, de apenas 14 anos, acompanhava a mãe no trabalho. Na hora dos disparos, ela disse para o filho correr e se esconder. O menino não foi atingido, mas ficou profundamente abalado. A mulher foi levada ao Hospital de Base enquanto o pai foi resgatar o filho. O tiro atingiu Oscelina pelas costas e atravessou o tórax, atingindo rim, estômago e intestino grosso.