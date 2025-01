Colisão entre moto e carro deixa uma pessoa morta na BR-020

Uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta resultou na morte de um homem de 22 anos na tarde deste sábado (18/1), na BR-020. O motorista do carro ficou ferido e foi transportado ao hospital. O acidente ocorreu por volta de 15h e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A vítima fatal era um homem de 22 anos, identificado como H.Q.V. O carro era um Nissan Grand Livina de cor branca e a motocicleta era um modelo Yamaha MT 03, preta. O condutor do automóvel era um homem de 51 anos, identificado como P.T.A.

Quando foi encontrado pelos bombeiros, o motorista encontrava-se deitado ao solo, queixando-se de dores de cabeça, ombro e coluna. Ele foi atendido conforme o protocolo de trauma e transportado, consciente, orientado, ao Hospital Home, na Asa Sul. O motociclista também se encontrava caído ao chão, já com ferimentos incompatíveis com a vida.