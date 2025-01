Segunda-feira será de sol, com chuvas de verão em locais isolados

A semana no Distrito Federal começa com sol nesta segunda-feira (20/01). Com pancadas de chuva isoladas previstas para a tarde, a manhã deve seguir ensolarada na capital.

Para hoje, a temperatura deve variar entre a mínima de 15?°C e 31?°C. Todo o calor da primeira metade do dia, junto à umidade, que deve transitar entre 95% e 35%, deve resultar em precipitações, que podem ocorrer a partir do meio da tarde.

Vale ressaltar que, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas que a capital tem experienciado são características do verão, diferentemente dos temporais experienciados entre o final do ano passado e início de 2025.