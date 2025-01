Usando um facão, homem golpeia o irmão, fere a mãe, a irmã e a sobrinha

Após uma briga de família, um homem feriu gravemente o próprio irmão, usando um facão, na tarde deste domingo (19/1), em Samambaia. Outras três pessoas, sendo a mãe, de 80 anos, a irmã, de 50, e a sobrinha do suspeito, que não teve a idade divulgada, também sofreram ferimentos leves. Apesar de fugir da cena do crime, ele foi capturado pela Polícia Militar do DF (PMDF) logo depois, nas imediações do local. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e depois conduzido para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

O crime ocorreu por volta das 14h30, segundo a PMDF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer as vítimas. De acordo com a corporação, o homem de 50 anos apresentava cortes no rosto e no abdômen. Ele foi transportado, consciente e orientado, ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A mulher de 52 anos tinha cortes no ombro direito e no pescoço. Ela foi transportada, consciente e orientada, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A idosa de 80 anos estava com um hematoma na testa, causado por um golpe de cadeira, e foi transportada, consciente e orientada, pelo SAMU. Não foi informado o hospital para onde as mulheres foram levadas. O CBMDF não deu informações sobre a sobrinha do suspeito nem sobre o que teria motivado a briga.

