Suspeito abandona drogas e foge após ver a polícia no Sol Nascente

Policiais militares do 8º Batalhão de Ceilândia apreenderam uma pistola calibre .380, munição e aproximadamente 1,4kg de cocaína durante patrulhamento na Chácara 73, conjunto H, Sol Nascente, neste domingo (19/1).

A equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) 28 realizava patrulhamento, quando avistou um homem segurando uma sacola plástica verde. Ao perceber a patrulha, o suspeito jogou a sacola no chão e fugiu, pulando o muro de uma residência.

Dentro do dispositivo foram encontrados pinos vazios, geralmente utilizados para acondicionar cocaína. Na casa onde o suspeito havia entrado, foram identificados, na cozinha, duas porções de maconha e papel insulfilm em cima da bancada. No quarto, em cima do guarda-roupas, foi localizada uma maleta contendo aproximadamente 1,4 kg de cocaína; uma balança de precisão; uma pistola calibre .380 com um carregador contendo 12 munições; um carregador sobressalente com mais 12 munições e uma caixa com 40 munições calibre .40.

Moradora da residência, uma mulher informou aos militares que a maconha encontrada na cozinha era de sua propriedade e que era usuária da substância. Entretanto, declarou que o restante dos itens pertencia ao seu marido, que não estava em casa há dois dias e cujo paradeiro desconhecia.

Diante do flagrante, a suspeita foi conduzida, junto às drogas, até a 15ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.