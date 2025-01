Saúde mental no DF; saiba onde buscar ajuda para o bem-estar

Essas pessoas têm buscado alternativas práticas e acessíveis para lidar com questões relacionadas à saúde mental. - (crédito: freepik)

O cuidado com a saúde mental é essencial para o bem-estar e o equilíbrio emocional, que influenciam diretamente na qualidade de vida e nas relações sociais. No Distrito Federal, a população conta com diversos serviços especializados desde Unidades Básicas de Saúde (UBS) até Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e hospitais de referência.

Esses órgãos oferecem suporte em diferentes níveis de necessidade com o objetivo de garantir que todos possam acessar os tratamentos adequados e humanizados. No Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento é oferecido por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Esse sistema é estruturada em componentes como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), UBS e hospitais gerais, garante assistência em todos os níveis de atenção, desde o acolhimento inicial até internações em casos graves. No DF, os serviços são coordenados pela Diretoria de Serviços de Saúde Mental (DISSAM/SES-DF), responsável por articular e promover a assistência.

O que fazer?

Para quem busca apoio, o primeiro passo deve ser procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Após chegar no local, as equipes de Estratégia Saúde da Família realizam atendimentos iniciais e encaminham casos mais complexos para unidades especializadas. Em situações de emergência, o contato deve ser feito pelo número 192, que conta com profissionais capacitados para orientar e encaminhar pacientes.

Além disso, o Distrito Federal dispõe de hospitais de referência para internações psiquiátricas, como o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital de Base, o Hospital da Criança José Alencar e o Hospital Universitário de Brasília. Esses serviços seguem normas que priorizam o acolhimento humanizado e o tratamento breve, respeitando os direitos e a dignidade dos pacientes.

O projeto Acolher também oferece uma variedade de serviços, incluindo psicologia, psiquiatria, acupuntura e nutrição. Além disso, o programa promove atividades de ginástica laboral, meditação e reiki, em parceria com os voluntários da Associação Amigos do Hospital de Base. O objetivo da iniciativa desenvolvida pelo Iges-DF é levar bem-estar para o ambiente de trabalho e fornecer aos colaboradores condições melhores para continuarem exercendo a sua missão, cuidando da saúde mental.

Memória

A vice-governadora Celina Leão, durante a cerimônia de troca da bandeira no último domingo (19/1), reforçou a importância do cuidado com a saúde mental, especialmente entre os policiais. O tema ganhou destaque após um trágico episódio envolvendo um delegado da Polícia Civil (PCDF).

Segundo Celina, o Governo do Distrito Federal já vinha atuando para suprir essa necessidade. "Identificamos a urgência de atender à saúde mental nas forças de segurança. Foi com esse objetivo que criamos o programa Ressignificar, que busca oferecer suporte emocional e estrutural aos profissionais", disse.

Ainda durante o evento, a vice-governadora destacou que a saúde mental deve ser uma prioridade coletiva, transcendente às forças de segurança. “Esse tema é de todos. Cuidar do outro é um gesto de humanidade e de prevenção. Estamos nos empenhando para ampliar o alcance das políticas públicas em saúde mental e garantir que ninguém seja deixado para trás”, afirmou.

Serviço



- Unidades Básicas de Saúde (UBS): Localize a unidade mais próxima em seu bairro para orientações iniciais;



- Emergências: Ligue para o número 192 para atendimento e orientação em casos de crise;



- Rede de Atenção Psicossocial: Atendimento especializado em saúde mental por meio dos CAPS disponíveis no DF;



- Internações psiquiátricas: Hospitais de referência: HSVP, Hospital de Base, HCB e HUB.