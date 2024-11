GDF e UnB criarão primeira UBS Escola do DF para capacitar estudantes

DC Davi Cruz

Secretaria de Saúde e UnB vão criar primeira UBS Escola do DF - (crédito: Ualisson Noronha/Agência Saúde-DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) firmaram um protocolo de intenções para a criação da primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) Escola do Distrito Federal. O novo modelo assinado nesta segunda-feira (18/11), vai funcionar como campo de prática para estudantes de graduação e pós-graduação no âmbito da saúde.

Segundo a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, o espaço irá auxiliar tanto alunos como pacientes. “Nele, teremos as etapas técnica, científica e cultural. Vamos cuidar da saúde das pessoas. Teremos qualificação, crescimento, quebra de barreiras e rompimento de bolhas. O objetivo é trabalhar essa vocação para os hospitais”, declara.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A atual reitora da UnB, Márcia Abrahão, enaltece o Sistema Único de Saúde (SUS) como uma ferramenta de promoção do bem-estar das pessoas. “A UBS Escola é um avanço. Para preservar a saúde do DF, precisamos também cuidar da saúde de quem está aqui dentro da universidade. Ela será um elo entre a universidade e a população. É uma construção da área técnica, principalmente”, ressalta.

Segundo a coordenadora de Atenção Primária à Saúde (APS), Sandra Araújo, a iniciativa, que começou ainda em 2022, foi pensada de maneira coletiva. “Para nós, a UBS Escola é a possibilidade de termos uma formação direcionada para um SUS melhor, mais resolutivo. Essa construção será riquíssima e vai nos dar luz para muitas outras unidades de excelência”, pontua.