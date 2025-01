Policial da Força Nacional é preso por suspeita de violência doméstica no DF

Um policial militar da Força Nacional foi preso por suspeita de violência doméstica contra a mulher. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (20/1), no Setor Sul, no Gama.

Segundo informações obtidas pelo Correio, o policial descumpriu medidas protetivas de urgência. Ele estava sob efeito de bebida alcoólica e em aparente estado de desequilíbrio. O autor teria voltado para a casa embriagado na madrugada, por volta das 2h, quando começou a ameaçar e injuriar a mulher.

A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia de Polícia (Gama) como vias de fato, injúria e ameaça. A arma de fogo e as munições do policial também foram apreendidas. A reportagem entrou em contato com o Ministério da Justiça (MJSP), que coordena a Força Nacional, e aguarda retorno.