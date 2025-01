Moradora do Guará está desaparecida há um mês em Portugal

A jovem Thayla Hendyo Pereira, de 26 anos, moradora do Guará, está desaparecida desde 15 de dezembro. Em outubro de 2024, Thayla mudou-se para Portugal para estudar na Universidade de Aveiro, onde foi vista pela última vez no dormitório.

Ela ingressou no curso de Línguas, Culturas e Literaturas com uma bolsa de estudos. No entanto, pessoas próximas relataram que Thayla enfrentava dificuldades financeiras no país estrangeiro.

Nas redes sociais de Thayla, é possível encontrar um link para uma vaquinha on-line. Na descrição, ela compartilhou seus projetos e desafios. “Há muito tempo sonho em estudar um curso, o qual passei, em Portugal, de Línguas, Culturas e Literaturas. Falo inglês e um pouquinho de francês, que estudei sozinha, e gostaria de ser professora de francês e literatura também. Depois de muito sonhar com esse curso, gostaria de conseguir ir e aprofundar meus conhecimentos. Usarei os fundos/arrecadações para manter os gastos e a manutenção do curso. Se quiserem apoiar-me, serei muito grata. Até breve, obrigada."

Ao ser questionado sobre o caso, o Ministério das Relações Exteriores informou, por meio do Consulado-Geral do Brasil no Porto, que está ciente da situação e prestando assistência aos familiares da brasileira.