Polícia prende homem por tentativa de feminicídio e embriaguez ao volante

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio, lesão corporal e por dirigir embriagado na madrugada deste domingo (19/01), em Brazlândia. A ação foi realizada por volta da 1h pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão (GTOP 36).

A equipe foi acionada para dar apoio em uma ocorrência de violência doméstica nas proximidades de um supermercado da região. Durante o deslocamento, os policiais avistaram um veículo modelo Siena Attractive, de cor vermelha, saindo do local em alta velocidade. Foi dada ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e fugiu. O veículo foi interceptado na Quadra 01, Setor Norte.

Ao sair do carro, o homem apresentava sinais de embriaguez, comportamento agressivo e fala desconexa. Durante a abordagem, os policiais confirmaram que ele era o autor da denúncia recebida momentos antes. As investigações indicaram que o homem tentou atropelar sua ex-companheira após uma discussão, causando ferimentos nos membros inferiores dela.

Além disso, ao ser confrontado por um vigilante do supermercado que tentou intervir na situação, o agressor desferiu um golpe de faca na mão do segurança e o mordeu na região do tórax.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros à ex-companheira no local e a encaminhou ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde permaneceu sob cuidados médicos. O vigilante foi atendido no local e não foi levado ao hospital.

O autor foi conduzido a 18ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal, embriaguez ao volante (comprovada pelo teste do etilômetro) e ameaça. Ele permanece à disposição da Justiça.