Nasa escolhe foto de brasiliense no Parque das Garças como "imagem do dia"

Uma fotografia que mostra um cometa passando pelo céu de Brasília foi escolhida a "imagem do dia" desta terça-feira (21/1) pela Agência Espacial Americana, a Nasa. O registro foi publicado no site Astronomy Picture of the Day (Apod), que elenca diariamente uma fotografia de fenômenos astronômicos ao redor do mundo.

A foto foi realizada pelo fotógrafo brasiliense Frederico Danin, na sexta-feira (17/1) no Parque das Garças, Lago Norte, durante a passagem do cometa C/2024 G3 (ATLAS) cruzando o céu logo após o pôr do sol.

"Fui até lá com duas câmeras — uma com lente 24mm para um timelapse amplo e outra com uma lente 270mm para captar os detalhes do cometa. Apesar das chuvas frequentes na cidade, tive a sorte de o céu abrir no momento exato, permitindo esse registro único", contou Danin ao Correio.

De acordo com o fotógrafo, ele submeteu a imagem para a Nasa na própria sexta-feira. No sábado (18/1), recebeu uma resposta do curador do site, perguntando os detalhes técnicos da foto. "Expliquei que era uma única foto, sem empilhamento, e forneci todas as informações que me pediram. Em seguida, recebi um e-mail com a prévia da matéria que seria publicada, para minha avaliação", afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ansioso que a decisão pudesse ser revertida, Frederico não contou nem para a família sobre a publicação. Porém, quando viu sua foto no Apod, ficou emocionado e honrado.

"É um reconhecimento que me motiva ainda mais e uma oportunidade incrível de colocar Brasília no mapa mundial da astrofotografia", completou.

Confira a fotografia: