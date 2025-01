Delegado indiciado por tentativas de feminicídio; presença do filho é agravante

O delegado da Polícia Civil (PCDF) Mikhail Rocha e Menezes, 46 anos, acusado de atirar em três mulheres — incluindo a esposa — foi indiciado por três tentativas de feminicídio, com a qualificadora previsto no inciso VII do Art. 121, que prevê agravante de pena para crimes cometidos na presença de um menor de idade, no caso o filho dele, de 7 anos.

O servidor público segue internado na ala psiquiátrica do Hospital de Base e já teve a prisão flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia promovida um dia depois do crime. O inquérito policial corre na Corregedoria da corporação e ainda não foi finalizado.

Desde quinta-feira (16/1), dia dos fatos, policiais civis colhem elementos e depoimentos de testemunhas para concluir o inquérito para enviar o procedimento investigatório ao Ministério Público do DF (MPDFT), que será posteriormente analisado por um promotor de Justiça. Ao Correio, o MP respondeu que atuou na audiência de custódia, como determina a lei, e receberá o inquérito policial, quando ele for concluído, para avaliar as medidas cabíveis.

A pena para esse tipo de crime é de 12 a 30 anos. A Polícia Civil do DF abriu um procedimento administrativo para investigar a conduta e responsabilidade do servidor público para, se necessário, aplicar as penalidades.



A mulher do delegado, Andréa Rodrigues Machado, 40, a empregada doméstica da casa dele, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45, e a enfermeira-chefe do Pronto-Socorro do Hospital Brasília, Priscila Pessoa, 45, seguem internadas sem previsão de alta.

Fatos

- Na quinta-feira (16/1), Mikhail atira contra a esposa e a empregada no condomínio Santa Mônica, no Jardim Botânico;

- No mesmo dia, ele vai ao shopping Gilberto Salomão com o filho de 7 anos e o cachorro, tenta comprar um celular e sai do local. Segundo relatos, o filho vomitou no estabelecimento

- Pouco depois, ele foi ao Hospital Brasília e exigiu atendimento prioritário ao filho. Na discussão com a enfermeira, disse que atiraria, caso não houvesse o atendimento. Após a fala, ele contou até três e atirou contra a profissional

- Mikhail foi preso pela PM e levado à Corregedoria. Na mesma noite, foi internado na ala psiquiátrica do Hospital de Base, onde segue até o fechamento desta reportagem.