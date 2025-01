Árvore de grande porte cai, atinge prédio e bloqueia via na Asa Sul

Uma árvore de grande porte caiu na quadra 207 Sul após forte vendaval na noite desta quarta-feira (22/1). A árvore atravessou a rua e colidiu contra a fachada de um prédio residencial. Não houve registro de feridos, mas o incidente causou danos materiais e bloqueou a via. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) compareceu ao local para tirar da pista os pedaços do tronco. Segundo a Novacap, uma equipe técnica comparecerá agora pela manhã para recolher a árvore e fazer a limpeza do local.

O encarregado do edifício, no Bloco C da quadra, Jhemerson Moraes, descreveu o impacto do incidente. "Essa é a segunda árvore que cai nessa posição aqui. Agora o susto foi um pouco maior, por conta do tamanho da árvore. Foi tanto peso que até fez um buraco na pista. Mas os bombeiros vieram à noite e abriram o caminho", contou ao Correio.

Apesar do susto, felizmente a queda da árvore causou apenas danos materiais baixos. "O único prejuízo que tivemos foi uma câmera de segurança que caiu junto com a árvore. Fora isso, foram só arranhões que dá para limpar", afirmou Moraes.

Noite caótica

O caso integra um conjunto de ocorrências registradas em decorrência das chuvas intensas que atingiram o Distrito Federal. Segundo nota oficial do CBMDF, o Plano Piloto foi a região administrativa mais afetada, com incidentes em várias quadras, incluindo SQS 209, SQS 207, W3 711/511 e Eixão (212 Sul), entre outras. Além disso, outras áreas, como Planaltina, Sobradinho, Santa Maria, Gama e Paranoá, também relataram quedas de árvores e obstruções em vias públicas.

De acordo com o CBMDF, as fortes chuvas não deixaram vítimas, mas causaram estragos em veículos, como registrado na SQS 306. O Corpo de Bombeiros reforçou orientações à população para evitar estacionar próximo a árvores, transitar por vias alagadas e permanecer atenta em locais de risco durante chuvas intensas.