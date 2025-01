Clima no DF: Alerta para possível chuva de granizo nesta quinta (23/1)

Atenção, brasiliense! Pode chover granizo nesta quinta-feira (23/1). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta laranja para potencial perigo de chuvas e alertou para possível queda de granizo. Apesar disso, as temperaturas devem se manter elevadas, com previsão máxima de 30ºC. A Estação Meteorológica de Águas Emendadas registrou a mínima de 17ºC nesta manhã.



A umidade relativa do ar, que chegou a 95% nas primeiras horas do dia, pode cair para cerca de 50% durante os períodos mais quentes do dia na capital. Segundo Dayse Moraes, meteorologista do Inmet, a combinação do calor com a umidade alta pode intensificar a formação de nuvens, resultando em chuvas, principalmente a partir da tarde. "Essas condições são normais, afinal estamos no período chuvoso que deve prevalecer até abril", explicou ao Correio.

Segundo a especialista, a expectativa é que a condição seja mantida até sexta-feira (24/1). No sábado e no domingo, a previsão é que o tempo fique mais quente com dias ensolarados, mas com a presença de nuvens e possibilidade de chuvas esparsas. As temperaturas devem variar entre 20ºC e 30ºC, com alta umidade em grande parte do dia, favorecendo a formação de precipitações.

Cuidados

O DF está sob alerta laranja do Inmet, que sinaliza possibilidades de chuvas intensas, com volumes que podem alcançar 50mm/dia e ventos fortes podendo atingir até 100 km/h. As chuvas dessa época podem ser acompanhadas de ventos fortes e raios, tornando crucial evitar se abrigar debaixo de árvores e perto de fiações elétricas. Em caso de tempestades, recomenda-se buscar abrigo em locais seguros, como dentro de estabelecimentos ou em casa, e evitar áreas abertas.