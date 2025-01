Terça-feira promete manhã ensolarada e chance de chuva à tarde

Vista do Memorial JK na manhã desta terça: céu claro para animar a manhã do brasiliense - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Bom dia, leitor! Nesta terça-feira (21/1), o dia amanheceu com um lindo sol em diversos pontos do Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que a manhã permaneça assim e, no período da tarde, há condições para pancadas de chuva com trovões e rajadas de vento em períodos curtos.

O Inmet ainda informou que a umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 40% durante o dia, com previsão de temperatura de 16°C a 31°C em todo o DF. No caso do Plano Piloto, há uma pequena mudança nessa estimativa, que deve ficar entre 17°C e 29°C.

A expectativa é que a semana siga o mesmo parâmetro, com sol e as precipitações dividindo protagonismo. O instituto ressaltou que as chuvas que a capital tem recebido são características do verão, o que difere dos temporais experienciados entre o fim de 2024 e o início deste ano.

* Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira