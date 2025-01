Motoboys e PM perseguem suspeitos que tentavam furtar motos no DF; veja vídeo

Um grupo de motoboys e um policial militar perseguiram dois homens flagrados tentando furtar motocicletas no Paranoá, na tarde desta quinta-feira (23/1).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os suspeitos estavam dentro de um Fox vermelho e foram vistos tentando roubar as motos, quando os motoboys, que presenciaram a ação, tentaram detê-los. No entanto, a dupla conseguiu fugir em alta velocidade. Durante a fuga, os homens invadiram a contramão e chegaram a jogar o veículo contra um policial militar que estava em uma motocicleta. Veja o vídeo.

O policial, com o apoio dos motoboys, iniciou a perseguição e acionou reforços da PMDF. Os suspeitos seguiram pela DF-001 em direção ao Colorado, depois acessaram a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) e entraram na Via Estrutural. Na altura da BR-070, próximo ao Setor H Norte, o condutor perdeu o controle do carro, que colidiu contra o guardrail e parou no canteiro central.

Mesmo após o acidente, os dois homens tentaram fugir a pé. Um deles foi alcançado pelos motoboys, que tentaram agredi-lo. O policial que acompanhava a perseguição interveio, impedindo o linchamento, e entregou o suspeito a uma equipe da PM que chegou para prestar apoio.

O veículo usado na fuga foi apreendido e levado ao pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). O suspeito detido foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). O outro conseguiu fugir.