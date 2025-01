Contador desaparece no DF após sair para buscar livros comprados pela internet

Um contador de 37 anos desapareceu depois de sair do escritório para buscar alguns livros comprados por meio de um site. Paulo Lucena Coelho sumiu na tarde desta quarta-feira (22/1) e o último contato feito foi com a esposa, Karen Vasconcelos, 34. Os dois trocaram mensagens e Paulo afirmou que estava indo ao encontro do vendedor para buscar os exemplares.

Ao Correio, a mulher de Paulo disse que os livros escolares são para os filhos, que usariam na volta às aulas. “Ele estava conversando com o rapaz da OLX e encontrou esse material à venda. Ontem, saiu para trabalhar às 8h30 e às 16h50 me enviou um áudio pelo WhatsApp”, informou.

Na mensagem, o contador falou à esposa que, pelo fato de o ponto de entrega dos livros ser perto do escritório, deixaria o carro estacionado no trabalho e iria a pé. Depois, seguiria para a casa. Esse foi o último contato do rapaz com a família.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Paulo pode ser repassada à Polícia Civil pelo número 197 ou pelo contato da esposa: (61) 98257-0065.