Dupla com tornozeleira eletrônica é detida por porte ilegal de arma no DF

Policiais militares prenderam, na tarde desta quinta-feira (23/1), dois homens por porte ilegal de arma de fogo, em Samambaia Norte. Os dois estavam usando tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), equipes do GTOP e GTOP 28 realizavam patrulhamento nas quadras 401 e 403 quando avistaram os dois em atitude suspeita, dentro de um veículo, e decidiram abordá-los.

Durante as buscas, os policiais encontraram a arma com um dos suspeitos. Ambos possuem passagens pela polícia, incluindo crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio.

A dupla foi levada à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.