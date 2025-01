Traficante é preso em flagrante em distribuidora de bebidas na Santa Maria

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante, na última quinta-feira (23/1), acusado de tráfico de drogas. Com ele, os investigadores apreenderam certa quantidade de substâncias entorpecentes— cocaína, haxixe e drogas sintéticas em comprimidos. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) havia recebido denúncias anônimas sobre atividades suspeitas em uma distribuidora de bebidas localizada em Santa Maria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A PCDF, por meio da Seção de Repressão às Drogas (SRD), e apoio das equipes de investigação da SIG e Sic Vio, da 33ª Delegacia de Polícia, apreendeu de quantia significativa em dinheiro, uma balança de precisão e diversos entorpecentes na distribuidora de bebidas.

O preso vai responder pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que trata do tráfico de drogas, e será encaminhado à carceragem para os devidos procedimentos legais. As investigações continuam em andamento, e a Polícia Civil mantém o monitoramento da área para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

A operação faz parte das investigações da 33ª DP para combater o tráfico e outras práticas criminosas na região de Santa Maria.