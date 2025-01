Carro roubado na Asa Norte é recuperado pela PMDF na BR-040

Um Fiat Mobi, que havia sido roubado na Asa Norte na noite de quarta-feira (22), foi recuperado na tarde de quinta-feira (23), durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A operação, que culminou na recuperação do veículo, teve início após a PRF informar à PMDF que o carro roubado estaria circulando pela região da EPIA, sentido Asa Sul. Diante da informação, policiais do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45) intensificaram as buscas e localizaram o automóvel na altura do Km 01 da BR-040.

O condutor do veículo foi abordado e detido. Tanto o veículo quanto o suspeito foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para os procedimentos cabíveis.