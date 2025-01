Homem é preso por tentativa de homicídio a facadas; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram uma tentativa de homicídio ocorrida em um posto de gasolina da QND de Taguatinga Norte. Nesta sexta-feira (24/1), policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia prenderam o autor do crime no momento em que ele se preparava para fugir para Minas Gerais.

O ataque ocorreu na noite de segunda-feira (20/1) e, segundo as investigações, o autor estava acompanhado da namorada e de um amigo e parou no posto para calibrar o pneu. A vítima chegou em seguida e os dois iniciaram uma discussão. A motivação seria ciúmes da namorada.

Em posse de duas facas, o criminoso partiu para cima da vítima e a esfaqueou no peito. As imagens mostram a correria após o ataque. Durante a briga, a namorada do autor ficou ferida na mão, mas sem gravidade.

A vítima foi submetida a cirurgia e depois recebeu alta. De acordo com o delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, a prisão do criminoso foi efetuada em frente à casa dele, enquanto ele carregava uma carretinha com os pertences para fugir para Minas Gerais. Na residência dele, os investigadores encontraram duas facas e uma porção de cocaína, motivo pelo qual haverá responsabilização por porte de drogas, de arma branca e tentativa de homicídio.