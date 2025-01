Estelionatários do PIX falso: polícia desmonta esquema que lesou lojas no DF

Um grupo criminoso foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PCDF) por causar prejuízo a lojas de embalagens do DF com a aplicação do golpe do PIX falso. Nesta sexta-feira (24/1), policiais civis da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) prenderam duas pessoas e cumpriram três mandados de busca e apreensão no Riacho Fundo e em Samambaia.

A operação intitulada “Rei das Carnes” teve a primeira fase deflagrada em outubro de 2024, quando a polícia identificou a atuação do grupo. À época, foi descoberto um esquema fraudulento contra distribuidoras de carne de Planaltina, em que os criminosos efetuavam compras e pagavam com Pix falso.

Mesmo com a prisão de integrantes da quadrilha, os investigadores identificaram novos golpes praticados por outros membros, incluindo adolescentes. Dessa vez, o alvo foram lojas de embalagens. O golpe funcionava da seguinte forma: um dos criminosos entrava em contato com o estabelecimento pelo WhatsApp, encomendava produtos e dizia que faria o pagamento via PIX.

O comprovante de pagamento era falso e, após enviar a nota, o golpista acionava um transporte por aplicativo para a retirada e entrega das mercadorias. O Correio apurou que uma das encomendas, feita em dezembro do ano passado, causou o prejuízo de R$ 3.084. Os produtos adquiridos foram biscoitos, chocolates e bombons.

Policiais da 31ª DP prenderam duas pessoas: Carlos Daniel de Sousa Carvalho e Alexandre Alves da Silva. As investigações seguem em andamento.