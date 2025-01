Delegado que atirou em mulheres recebe alta e vai para a Carceragem da PCDF

O delegado da Polícia Civil (PCDF) Mikhail Rocha e Menezes, 46 anos, recebeu alta da internação na ala psiquiátrica do Hospital de Base nesta sexta-feira (24/1) e seguiu para a Carceragem da Polícia Civil, no Complexo. O servidor público é acusado de atirar contra três mulheres: a mulher dele, Andréa Rodrigues Machado, 40, a empregada doméstica da casa dele, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45, e a enfermeira-chefe do Pronto-Socorro do Hospital Brasília, Priscila Pessoa, 45.

Mikhail estava internado no Hospital de Base desde o dia do crime, na quinta-feira retrasada, após ser conduzido à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) após passar por uma avaliação médica. Segundo a PCDF, durante a triagem, ele foi avaliado por um médico da unidade, que recomendou encaminhamento à ala psiquiátrica do HBB.

No hospital, o delegado ficou sob escolta policial de três agentes. Após receber alta, ele seguiu para o Complexo da PCDF e aguardará a transferência para o Complexo Penitenciário da Papuda. Ainda não há previsão.

O caso

O crime ocorreu na manhã de quinta-feira retrasada. Mikhail tomava café na cozinha de casa, no Condomínio Santa Mônica, no Jardim Botânico, quando atirou contra a esposa e a empregada doméstica.

Em seguida, o delegado foi ao Shopping Gilberto Salomão, no Lago Sul, acompanhado do filho de 7 anos e do cachorro da família para tentar comprar um celular. Na loja, estava apenas o vendedor do turno da manhã.

Segundo as informações, Mikhail pediu ao funcionário o telefone do estabelecimento para fazer uma ligação e perguntou se podia comprar o aparelho. O rapaz respondeu que o aparelho era da loja e não podia ser vendido.

Depois de sair do shopping, ele seguiu para o Hospital Brasília. De acordo com informações obtidas pela reportagem por meio de fontes policiais, o delegado entrou na unidade de saúde com duas armas de fogo em punho, acompanhado do filho e do cachorro. Ele foi até a recepção e exigiu atendimento prioritário à criança.

A enfermeira Priscila Pessoa saiu da sala de pediatria e foi até o delegado. Ela perguntou o estado da criança e Mikhail respondeu que o filho sofria de dores abdominais e problemas psicológicos. A profissional voltou a questioná-lo se o garoto precisava de atendimento. Em resposta, o delegado disse que não e que tinha atirado em um robô.

Enquanto discutia com a enfermeira, Mikhail disse que contaria até cinco se não tivesse atendimento. Caso contrário, atiraria. Ele contou até três e efetuou disparos no pescoço e no ombro de Priscila.

A Polícia Militar conseguiu capturar o delegado na altura da QI 23 do Lago Sul. A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. Mikhail responderá por três tentativas de feminicídio.