Homem é executado na frente de casa por suspeita de disputa por lotes

Segundo informações preliminares, Tiago foi baleado dentro do carro com ao menos quatro disparos de arma de fogo - (crédito: pacifico)

Um homem de 32 anos, identificado como Tiago Alves Ferreira, foi executado dentro de um carro na manhã deste sábado (25/1), em frente à sua casa, próximo a um campo de futebol, no Capão Cumprido, em São Sebastião. A motivação do crime estaria relacionada a conflitos por lotes. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, Tiago foi baleado dentro do carro com ao menos quatro disparos de arma de fogo. O ataque ocorreu por volta das 9h30. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

As informações indicam que a vítima tinha um histórico de conflitos por terrenos na região. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. Quem tiver informações sobre o caso pode ligar para o número 197 da Polícia Civil. As denúncias são anônimas e sigilosas.