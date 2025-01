Homem é preso após ser pego com drogas dentro de saco de pão

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (24/01) após ser pego, em Ceilândia, tentando se livrar de um saco de pão cheio de drogas.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito, que estava no Conjunto A da QNN 10, percebeu a aproximação dos militares e dispensou no chão um saco de pão, correndo logo em seguida na tentativa de fugir do flagrante.

No pacote foram encontradas 16 porções de skunk, quatro porções de haxixe, cinco porções de cocaína e R$ 245,00 reais em espécie. O homem foi encaminhado à 15° Delegacia de Polícia e autuado pelo crime de tráfico de drogas.