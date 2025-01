Grupo de pessoas é atacado por abelhas, na Asa Sul, neste sábado

Na tarde deste sábado, um grupo de pessoas foi atacado por abelhas, na 214 Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três mulheres sofreram picadas de maior gravidade e precisaram ser transportadas com urgência para o hospital.

De acordo com a corporação, quando os militares chegaram ao local, visualizaram um incidente envolvendo um ataque de abelhas a pedestres. A equipe socorreu as vítimas e garantiu a segurança de todos na área, realizando o isolamento e identificando a localização da colmeia, que estava instalada em uma árvore próxima à passagem subterrânea.

A primeira vítima transportada, de 35 anos, apresentava diversas ferroadas espalhadas pelo corpo e queixava-se de dor aguda, além de um quadro de mal-estar generalizado.

Outra vítima, uma mulher de 40 anos, também sofreu várias ferroadas pelo corpo, queixando-se de dores e apresentava episódios de vômitos. Uma jovem, que não teve a idade revelada, também apresentava sintomas de mal-estar e dores pelo corpo.

Todas as vítimas graves do ataque das abelhas foram transportadas, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), conscientes e orientadas, para o Hospital Regional do Guará (HRGu).

Segundo o CBMDF, a operação de retirada da colmeia foi realizada no período noturno, quando as abelhas estavam agrupadas e menos agitadas. Não há informações sobre a dinâmica do incidente.



Com informações do Corpo de Bombeiros