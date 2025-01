Carro capota na BR-080, na divisa com o Entorno do DF neste sábado (25/1)

Um carro capotou na tarde deste sábado (25/1), em um trecho da BR-080, próximo à cidade de Monte Alto — região de Padre Bernardo (GO) — que fica na divisa com o Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), quando chegaram no local, as equipes de socorro se depararam com o veículo capotado em um trecho de terra, após sair da rodovia.

Ainda segundo a corporação, o carro era conduzido por uma mulher de 42 anos, que se encontrava presa ao veículo. Os militares fizeram, a princípio, a segurança do veículo, estabilizando-o. Em seguida, tiraram a vítima, com os cuidados necessários.

A mulher foi transportada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) consciente, orientada e estável, sem sinais de fratura, apresentando leves escoriações em ambos braços e pernas, além de queixar-se de dores nas regiões do pescoço, tórax e costas.

O único passageiro, um idoso de anos, saiu por meios próprios do veículo e, após avaliação dos socorristas do Corpo de Bombeiros, foi constatado que não se feriu. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Com informações do Corpo de Bombeiros