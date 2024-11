Brasília registra casos de ataques de abelhas; saiba como se proteger

Nos últimos dias, Brasília registrou uma série de ataques de abelhas, com casos em regiões como Asa Norte e Asa Sul. No domingo (24/11), um homem de 72 anos e uma mulher de 59 foram atacados por abelhas migratórias na 713 Sul, enquanto passavam perto de uma colmeia que havia sido perturbada por pessoas tentando colher mangas. Ambos foram levados conscientes ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).



Apenas seis dias antes, no dia 18/11, duas outras pessoas foram atacadas por enxames na Asa Norte. Em um intervalo de meia hora, um homem de 57 anos foi ferroado em frente ao Centro de Ensino Fundamental 102 e levado ao HRAN devido ao grande número de picadas. Pouco depois, uma mulher de 64 anos foi encontrada inconsciente na quadra 104 Norte e encaminhada ao mesmo hospital em estado grave.



Segundo o Ministério da Saúde, o veneno das abelhas pode causar reações ou graves, especialmente em casos de múltiplas ferroadas ou para indivíduos alérgicos. As manifestações variam de dor e inchaço local até sintomas mais severos, como choque anafilático, insuficiência respiratória e complicações renais, que podem levar ao óbito.



Barulhos altos, perfumes fortes e cores escuras podem provocar o comportamento agressivo das abelhas. Outras situações como o uso de máquinas de jardinagem ou motores em áreas próximas a colmeias, também são gatilhos para ataques.

Além disso, recomendam que a remoção de colônias seja feita apenas por profissionais treinados e equipados, preferencialmente no final do dia, quando as abelhas estão menos agitadas. Em locais públicos ou áreas residenciais, a aproximação de colmeias sem proteção adequada deve ser evitada.

O aumento de ataques acende um alerta para a convivência em áreas urbanas com abelhas, especialmente durante a primavera, quando as colmeias estão mais ativas. A população deve permanecer atenta e acionar autoridades para a remoção segura de colônias em locais de risco.

Cuidados em caso de ataque

- Mantenha-se calmo, evite movimentos bruscos ou gritar, pois isso pode irritar as abelhas ainda mais;



- Afaste lentamente, se movendo de forma suave. Jamais corra;

- Cubra rosto e pescoço com as mãos ou pedaço de tecido, pois são as áreas sensíveis do corpo;

- Procure abrigo. Entre em algum prédio ou veículo e feche portas e janelas para evitar que as abelhas entrem;

- Não tente mergulhar em água – piscinas ou rios – pois as abelhas podem esperar na superfície.

Após picadas, remova os ferrões rapidamente com cuidado para minimizar a liberação de veneno. É necessário procurar atendimento médico imediato em caso de acidentes.



