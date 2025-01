DF é o 2º ente federativo com mais profissionais na economia criativa

O Distrito Federal apareceu na segunda posição no ranking do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) que analisou o número de trabalhadores em ocupações criativas no Brasil.

Os dados do levantamento mostram que 9,7% dos empregados do DF atuam profissionalmente em áreas da economia criativa, atrás apenas de São Paulo, que tem um percentual de 9,8%. O DF superou estados como Rio de Janeiro (9,3%), Ceará (9,3%), Rio Grande do Sul (8,5%) e Santa Catarina (8,4%).

Atualmente, o DF conta com cerca de 130 mil agentes formais de economia criativa que geram quase R$ 10 bilhões por ano, com participação de 3,5% no Produto Interno Bruto (PIB) da capital federal. Os dados são do Panorama da Economia Criativa, projeto desenvolvido pela Universidade Católica, com fomento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), Thales Mendes, disse que, atualmente, mais de 70% dos produtos comercializados nas feiras que ocorrem no DF, vêm do cooperativismo e das atividades associativas dos artesãos, dos agricultores familiares e dos trabalhadores da reciclagem.

Segundo Mendes, isso representa uma importante fonte de renda para essas famílias. Ainda de acordo com o secretário, os resultados das vendas, tanto nas feiras regulares quanto nos eventos especiais organizados pela Sedet, comprovam o impacto positivo dessas iniciativas no desenvolvimento econômico e na inclusão social.



*Com informações da Agência Brasília